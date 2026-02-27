Психолог Кудряшов оценил влияние ретроградного Меркурия

Эксперт заявил, что вера в приметы может снижать стресс

Клинический психолог Дмитрий Кудряшов заявил, что шутливое отношение к ретроградному Меркурию помогает легче переносить неудачи и снижает тревожность, сообщает Общественная Служба Новостей .

Первый в 2026 году период ретроградного Меркурия начался 26 февраля и продлится до 20 марта. С научной точки зрения это оптическая иллюзия: планета не меняет траекторию, а лишь кажется движущейся назад из‑за разницы орбитальных скоростей.

В астрологии этому явлению приписывают влияние на общение, поездки, документы и технику. В такие периоды советуют не начинать новые проекты и пересмотреть прошлые решения.

Клинический психолог Дмитрий Кудряшов отметил, что сегодня ретроградный Меркурий стал скорее культурным феноменом.

«Возможность отнестись к неприятной ситуации с юмором — признак того, что психика может ее переварить. Если шутки про ретроградный Меркурий помогают легче и спокойнее воспринимать происходящее, это конструктивно», — сказал он.

По словам эксперта, ироничное объяснение неудач снижает напряжение и напоминает, что не все можно контролировать. Полезным может быть и совет «замедлиться», если он воспринимается как повод передохнуть.

Риски возникают лишь тогда, когда человек относится к прогнозам слишком серьезно и начинает избегать решений из страха.

«Для 99 % людей никакой опасности нет. Если человек в целом чувствует себя нормально, это не превратится в навязчивую идею», — резюмировал Кудряшов.

