Психолог Красило назвала склонных к магическому мышлению

Доцент кафедры возрастной психологии Дарья Красило перечислила категории людей, которые чаще других обращаются к магическому мышлению. Среди них — переживающие кризис и тяжелые утраты, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, к магическому мышлению чаще склонны малообразованные и материально необеспеченные люди, те, кто пережил внезапные тяжелые утраты — ребенка, дома, страны или дееспособности, — а также люди с психическими и личностными расстройствами и находящиеся в возрастном кризисе.

«Несрабатывание рациональных убеждений и стратегий поведения заставляет людей с неустойчивой психикой, а также в периоды больших возрастных перестроек, к которым относятся подростково-юношеский период и кризис среднего возраста (40–60 лет), обращаться, как в старые добрые времена, за советами к магам, колдуньям, гаданию на картах, мистическим обрядам для того, чтобы хоть как-то почувствовать устойчивость, совладать с тревогой и напряжением, а также облегчить переживание горя, утраты и ощущение внутренней пустоты, связанной с потерей смысла жизни», — рассказала Красило.

Она отметила, что решающим фактором является не возраст, а внутреннее состояние человека: кризис может возникнуть в любой период жизни, делая человека более уязвимым.

«Средства массовой информации, как камертон, настраиваются на эмоциональное состояние людей, спрос рождает предложение, и эфир все больше заполняют и становятся востребованными передачи и статьи о сверхъестественном, магическом, потустороннем. Таким образом, часть людей находят своеобразный путь ухода от травмирующей реальности», — заключила специалист.

Согласно опросам, доля верящих в мистику выросла с 31% в 2019 году до 81% в настоящее время.

