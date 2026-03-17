Психолог Гусева объяснила, как гены влияют на буллинг

Психолог, старший преподаватель университета «Синергия» Анна Гусева заявила, что генетические особенности могут повышать риск агрессии или уязвимости к буллингу, однако решающим фактором остается среда, сообщает RuNews24.ru .

По словам Анны Гусевой, дети с высокой чувствительностью нервной системы острее реагируют на стресс и чаще становятся мишенью для агрессоров. Низкий уровень агрессии и неспособность дать отпор могут усиливать травлю. При этом генетика не является приговором: поддержка и навыки самозащиты снижают риски.

Эксперт отметила, что у агрессоров часто наблюдается низкая эмпатия и импульсивность.

«Они импульсивны (ген MAO-A, «ген воина»), плохо контролируют агрессию, действуют на эмоциях. К тому же у них низкий уровень тревоги (ген 5-HTTLPR), вследствие чего они не боятся последствий и не переживают за наказание. Но опять же: генетика — это предрасположенность, а не судьба. Ребенок с этими генами не станет буллером, если его научат эмпатии, саморегуляции, уважению», — рассказала эксперт.

Гусева подчеркнула, что ключевую роль играет атмосфера в семье и школе. Насилие, игнорирование и отсутствие поддержки усиливают негативные сценарии. Взрослые несут ответственность за вмешательство: буллинг возникает там, где ему позволяют существовать. Опыт травли влияет на дальнейшую жизнь, однако при осознании и работе над собой человек может изменить сценарий.

