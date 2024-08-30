Психолог Архипова рассказала, как сделать радостным День знаний для первоклашки

Чтобы сделать радостным 1 сентября для школьника, можно украсить квартиру воздушными шарами или плакатом «С Днем знаний», а расписание уроков распечатать и красиво оформить, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Марина Архипова.

«Заранее подготовьте школьную одежду и помогите первокласснику собрать портфель. Если расписание уроков уже известно, можно его распечатать, красиво оформить и повесить на видное место. Квартиру тоже можно украсить воздушными шарами или плакатом „С Днем знаний“. Если вы планируете преподнести учителю букет, лучше выбрать его вместе с ребенком и поставить в красивую вазу. Все это будет создавать в доме атмосферу радостного ожидания», — сказала Архипова.

Она посоветовала в первый день учебы выйти из дома заранее, чтобы успеть сделать фотоснимки об этом памятном событии. Заранее обсудите с ребенком, как вы проведете время после уроков. Можно пойти в парк аттракционов или в кино.

«Постарайтесь, чтобы первый день школьной жизни был наполнен для ребенка положительными эмоциями, но не переусердствуйте. Большое количество эмоций, пусть и положительных, может утомить первоклассника. И не забудьте о том, что за праздником последуют второй и третий учебные дни, а значит, нужно напомнить ученику о необходимости с вечера собрать портфель, приготовить одежду и лечь спать вовремя», — отметила психолог.