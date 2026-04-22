Психолог Абравитова заявила, что собака снижает риск депрессии

Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что собака помогает человеку не погружаться в депрессию за счет эмоций и чувства ответственности, сообщает RT .

По словам специалиста, питомца можно назвать универсальной «таблеткой» от депрессии, так как он наполняет жизнь владельца эмоциями и заботами.

«Собака даёт хозяину огромное количество эмоций. А наличие эмоций как раз и не позволяет человеку погружаться в депрессию», — поделилась она.

Абравитова подчеркнула, что содержание собаки связано с высокой ответственностью. Забота о животном требует внимания и вовлеченности, что снижает риск ухода в подавленное состояние.

«И когда человек поглощён ответственностью и эмоциями, то ему крайне сложно уйти в депрессию. Какие бы коллизии ни происходили с хозяином, собака оттягивает на себя его внимание», — отметила она.

Психолог добавила, что у владельцев собак клиническая депрессия развивается в редких случаях.

«Поэтому если человек хочет не допустить у себя депрессию и есть потребность в домашнем питомце, то лучше его завести», — подытожила она.

