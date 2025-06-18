Психиатр Шуров: Идеалы из соцсетей ведут к депрессии и РПП

Контраст между «идеальными» образами в соцсетях и реальностью провоцирует тревогу, депрессию и расстройства пищевого поведения, особенно у подростков. Психиатр Василий Шуров предупреждает: соцсети навязывают нереалистичные стандарты красоты и образа жизни, сообщила Общественная Служба Новостей.

Ранее в TikTok заметили опасный тренд, пропагандирующий худобу. Одна из пользовательниц, перенесшая анорексию, удалила приложение из-за риска рецидива.

«Соцсети демонстрируют людям идеализированные образы. Например, если это спортсмен, то только в лучшей форме — да еще и с отредактированными фото. Естественно, когда человек сравнивает это с собой, у него развивается дисморфофобия — недовольство собственным телом. А это ключевой симптом расстройств пищевого поведения», — пояснил Василий Шуров.

Как отмечает психиатр, анорексия и другие нарушения пищевого поведения — это прямое следствие социально-культурного влияния трендов, пропагандирующих стройность, рельефный пресс и прочие атрибуты «идеального» тела. Когда человек, усвоивший эти стандарты, осознаёт, что его внешность им не соответствует, это приводит к самоотвержению, тревоге, депрессии и РПП, подчеркивает эксперт.

Алгоритмы соцсетей автоматически продвигают вредный контент, включая «челленджи», которые могут быть опасны. При этом, по его словам, тренды в соцсетях — будь то культ идеального тела, высоких доходов или образа жизни — распространяются автоматически. Платформы анализируют интересы пользователей и продвигают соответствующий контент среди широкой аудитории.

«Это социальная инженерия, мы все просчитаны. Все наши интересы, вся наша активность. По каждому есть информация, есть уязвимые места, есть интересные темы. Задача максимум — сожрать все внимание и удержать в Сети. Это робот делает. Бизнес, ничего личного. Это в чистом виде деньги. Они устроили соревнование между людьми, и пользователи сами делают видеоконтент. Они его просто ранжируют и зарабатывают бабло. Все, точка. Гениально, молодцы», — сказал Шуров.

Для защиты от негативного влияния Шуров рекомендует ограничивать доступ подросткам и вводить госрегулирование вредного контента.

«Нужно отслеживать все эти вредные тенденции и давать по башке соцсетям. Государственное регулирование нужно — цензура. И общественный контроль, конечно. Потому что соцсети превращаются в монстров, которые собирают информацию и втюхивают людям всякое барахло», — считает психолог.

Ранее психолог Сличная рассказала, что ильные эмоции, даже положительные, могут перегрузить детскую психику и привести к плачу, раздражительности и вспышкам агрессии.