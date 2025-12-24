Психиатр объяснил, как мошенники уговорили мужчину взорвать полицейских

По его мнению, подрывник, скорее всего, не отдавал себе отчета в своих действиях, поскольку на протяжении нескольких дней находился под влиянием специалистов.

«Подрывнику наверняка внушили, что проводится спецоперация, и взяли слово о неразглашении. Конечно, в такой ситуации человек становится очень странным, дерганым, не спит. Постоянно получает какие-то звонки, он с трубкой убегает. Возможны потеря аппетита, раздражительность. Там миллион всяких маячков. Судя по всему, его вели несколько суток, довели до этого полупсихозного состояния, чтобы он совсем себе отчета не отдавал. Полез минировать машину. К сожалению, такие мошенники работают по скриптам. Это максимальный цинизм и жестокость», — высказался Шуров.

Он акцентировал внимание на том, что подобные операции и теракты планируются профессионалами, обладающими глубокими знаниями в области психологии и навыками внушения. По словам психиатра, у их жертв есть особое обозначение — их называют «биодронами», подчеркивая их полную уязвимость.

