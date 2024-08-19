Пруд в селе Юдино Одинцовского округа очистят до конца лета

В Одинцовском округе продолжается очистка пруда между селом Юдино и поселком ВНИИССОК. Работы на объекте проводятся по губернаторской программе «Сто прудов и озер». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Округ ежегодно активно участвует в программе „100 прудов и озер“. Юдинский пруд был лидером народного голосования, которое проходило на портале „Добродел“. Именно благодаря активности жителей долгожданная очистка водоема теперь началась», — отметила начальник управления муниципального земельного контроля сельского хозяйства и экологии администрации Одинцовского округа Марина Артемова.

На пруду задействованы 15 человек: машинист с двумя помощниками, пять пильщиков и сборщики мусора на берегу.

«На этом водоеме мы работаем с начала прошлой недели. Уже вынули 120 куб. м мусора. В основном это бытовой наплывной мусор, остатки строительного мусора и топляк, который накапливается в ходе жизни деревьев вокруг водоема. В предыдущий период проводили уборку на берегу. После этой подготовки доставили сюда технику для покоса подводной растительности, сгребания подводного мусора. На машине есть гидравлическая стрела, она может поднимать со дна предметы массой до 400 кг», — рассказал главный инженер подрядной организации «Континент-строй» Александр Томилин.

Работы по очистке пруда выполнены более чем на 70% и завершатся до конца августа. Основной объем оставшейся работы — это вывоз мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.