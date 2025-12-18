Пруд в деревне Русаки в Егорьевске очистят в 2026 году по областной программе

Пруд в деревне Русаки муниципального округа Егорьевск вошел в список объектов, которые очистят в 2026 году по губернаторской программе «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 10 ноября на портале «Добродел» проходило голосование за очистку прудов Московской области, которые планируют привести в порядок в 2026 году. Пруд в деревне Русаки был выбран для участия, так как соответствовал всем критериям: площадь водной поверхности превышает 2 гектара, водоем расположен в русле и не имеет охранных ограничений.

В течение месяца жители округа голосовали за очистку водоема. В результате пруд набрал 1260 голосов и вошел в число 100 объектов, которые будут очищены по губернаторской программе. О включении пруда в программу объявили 16 декабря на видеоконференции с губернатором региона.

Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов пояснил, что работы по санитарной очистке включают удаление растительности с поверхности воды, покос, сбор и вывоз мусора, а также удаление аварийных деревьев. Удаление донных отложений и дополнительное благоустройство в программу не входят.

Ранее по этой программе в Егорьевске уже очистили озеро Комсомольское, озеро Святое в селе Радовицы и пруд в Техническом саду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.