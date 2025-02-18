сегодня в 10:58

Прозвучавшие в рамках выездной администрации вопросы ступинцев были приняты в работу

Во встрече с жителями, организованной в рамках выездной администрации в школе № 4, приняли участие глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, заместители главы, руководители профильных служб, представители депутатского корпуса. На встречу пришло порядка 50 жителей, передает пресс-служба админист

Основными темами обсуждения стали вопросы ЖКХ, благоустройства и содержания территорий округа.

Староста деревни Савино обратилась к главе округа по поводу благоустройства и содержания дорог в населенном пункте. На участке дороги не хватает освещения, дорожных знаков и искусственных неровностей. Сергей Мужальских поручил профильным службам обратиться с запросом в Минтранс для решения проблемы с освещением. В планах — установка ограничивающих движение знаков.

Ступинцы также обратили внимание на проблему водоснабжения в пригороде.

«В области реализуется масштабная программа модернизации систем теплоснабжения. Ступино принимает активное участие в ней, часть работ уже ведется. Помимо этого, региональное правительство приступило к реализации программы модернизации сетей водоснабжения и очистных сооружений. Округ вошел в нее, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. В 2026–2027 годах запланирована реализация», — отметил Сергей Мужальских.

Жители озвучили и такие темы, как очистка колодцев, установка детских игровых комплексов, благоустройство прудов и озер, отсыпка дорог и асфальтирования троп.

Большинство заявителей получили ответы на вопросы на месте, что доказывает эффективность подобных встреч. Обращения, требующие детальной проработки, находятся на рассмотрении, и жители также получат на них ответы.

Встречи в формате выездных администраций будут продолжены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.