«Проверка и страх»: эксперт рассказал, почему девушки молчат после знакомства

Как правило, при интернет-знакомствах многие девушки стараются не писать первыми мужчинам. Специалист по коммуникациям из Финансового университета при правительстве РФ Елена Невская объяснила, что такое поведение связано с комплексом факторов, включая традиционное воспитание, желание сохранить личное пространство, проверку серьезности намерений партнера и элементы игривого общения, пишет «Север-Пресс» .

По мнению эксперта, мужчинам важно понимать эти мотивы, чтобы эффективнее выстраивать общение и не терять потенциально перспективные отношения. Осознание психологических особенностей женского поведения в цифровой среде поможет мужчинам правильно интерпретировать кажущуюся пассивность собеседниц.

По мнению Невской, традиционно на начальном этапе отношений именно мужчина должен делать первые шаги. Эксперт отметила, что женщинам важно чувствовать заинтересованность партнера через его активность в общении и приглашения на встречи.

Специалист также пояснила, что большинство женщин избегают первыми начинать общение из-за принятых в обществе стандартов поведения, даже при наличии сильного желания. При этом не стоит волноваться, если девушка активно участвует в беседах и соглашается на новые свидания, хотя сама не проявляет инициативу в начале общения.

Многие девушки опасаются возможного отвержения, поэтому предпочитают ждать, когда мужчина проявит интерес первым. Такая стратегия позволяет им защитить свою самооценку от потенциального игнорирования или отказа. Кроме психологических причин, нежелание писать первой может объясняться и практическими обстоятельствами. Высокая загруженность на работе или учебе часто оставляет женщинам меньше свободного времени, что мужчины могут ошибочно интерпретировать как отсутствие заинтересованности с их стороны.

Некоторые девушки предпочитают дождаться инициативы от мужчины, чтобы убедиться в его искреннем интересе. Также возможна ситуация, когда женщина просто меньше заинтересована в отношениях, чем ее потенциальный партнер. Многие представительницы прекрасного пола не отвечают на анкеты с пометкой «Пиши первой» на сайтах знакомств, поскольку рассчитывают на традиционное проявление внимания со стороны мужчины.