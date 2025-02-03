Проверить кассовый чек в Подмосковье можно в мобильном приложении ФНС России

Проверить достоверность чека и добросовестность продавца поможет мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков», которое можно скачать из раздела «Новый порядок применения контрольно — кассовой техники» на сайте ФНС России, сообщает пресс-служба УФНС по Московской области.

Приложение позволяет в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не так (указана неверная сумма или не найден чек). Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную. Сверив полученные данные с информацией автоматизированной системы учета выручки, приложение отобразит результат проверки. В случае обнаружения расхождений в проверяемом чеке с информацией в базе данных налоговой службы, или отсутствием информации о произведенном расчете, мобильное приложение позволяет направить сообщение в ФНС России о допущенном нарушении.

На объектах общественного питания обязаны выдать кассовый чек не только с указанием общей суммы покупки. В обязательном порядке чек должен содержать информацию о конкретном наименовании и цене каждого товара. Также в чек должны быть включены корректные реквизиты: наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя; дата, время и место (адрес) осуществления расчета, QR-код. Так называемый «пречек» (с наименованием приобретенных блюд и ценами) или слип-чек эквайринга (квитанция из банковского терминала эквайринга) схожи c чеком по виду, также печатаются на термобумаге, однако указанные документы не являются чеками контрольно-кассовой техники.

Скачать мобильные приложения «Проверка чеков» и «Мои чеки онлайн» также можно в магазинах приложений RuStore, AppGallery, Google Play и AppStore.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.