Проведение выездных донорских акций скоро возобновится в Талдомском округе

В ближайшее время в г. Талдом запланированы выездные донорские акции. Организаторами являются: Подмосковный Центр крови и Дубненская больница. Мероприятия будут проводиться на регулярной основе при поддержке администрации Талдомского округа в лице главы Юрия Крупенина и заместителя главы Юрия Воробьева, сообщила пресс-служба администрации городского округа Талдом.

Для этого было выделено подходящее помещение в центре города. В настоящее время график выездов донорских акции на предстоящие месяцы согласовывается с мобильной бригадой Подмосковного Центра крови. Знаем, что в Талдомском округе активное донорское движение и множество желающих помогать другим, сдавая свою кровь. Больше не придется преодолевать большие расстояния, чтобы стать донором. Сдать кровь можно будет рядом с домом. Напоминаем, что собранная в ходе акций донорская кровь применяется для оказания помощи пациентам, находящимся в отделениях стационара в Дубненской больнице и в Талдомском отделении. При востребованности возможно проведение коллективных встреч с врачом-трансфузиологом Дубненской больницы Олегом Бушеленковым, который готов публично ответить на возникающие вопросы.

«Для нас очень важно, чтобы жители могли без лишних затрат сил и времени участвовать в донорском движении и иметь возможность максимально комфортно совершать свой вклад в спасение жизней наших пациентов. Необходимость переливания компонентов крови может однажды возникнуть у каждого третьего жителя страны, т. е. без преувеличения, это может коснуться каждого человека», — отметил главный врач Игорь Давронов.

Даты, время и место проведения донорских акций будем регулярно размещать в этой группе, на страницах Талдомского отделения Дубненской больницы, на сайте и информационных страницах администрации Талдомского округа, а также в СМИ.