Провайдеры задумались о повышении цены на интернет в пригородах Москвы

Более 10 московских интернет-провайдеров обратились с исками к электросетевой компании «Россети Московский регион» с целью вернуть цены на услуги до уровня 2023 года, чтобы цены на интернет для пользователей не повысились от двух до четырех раз, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Ведомости» .

Московские провайдеры утверждают, что подскочившая цена на аренду подвеса кабелей вынуждает их поднять цены для пользователей из пригорода столицы.

В карточке арбитражных дел отмечается, что цена на аренду воздушных линий до декабря 2023 года была 81 рубль за опору, а после 1 января 2024 года выросла до 97 рублей, но уже за подвес одного провода на опоре.

ООО «Группа ''Мослайн''», ООО «Битрейс телеком» и ВНЕТ, а также другие провайдеры направили обращение в ФАС. Они недовольны тем, что с начала года для них цены увеличились до 17%.