Провайдеры задумались о повышении цены на интернет в пригородах Москвы
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Более 10 московских интернет-провайдеров обратились с исками к электросетевой компании «Россети Московский регион» с целью вернуть цены на услуги до уровня 2023 года, чтобы цены на интернет для пользователей не повысились от двух до четырех раз, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Ведомости».
Московские провайдеры утверждают, что подскочившая цена на аренду подвеса кабелей вынуждает их поднять цены для пользователей из пригорода столицы.
В карточке арбитражных дел отмечается, что цена на аренду воздушных линий до декабря 2023 года была 81 рубль за опору, а после 1 января 2024 года выросла до 97 рублей, но уже за подвес одного провода на опоре.
ООО «Группа ''Мослайн''», ООО «Битрейс телеком» и ВНЕТ, а также другие провайдеры направили обращение в ФАС. Они недовольны тем, что с начала года для них цены увеличились до 17%.