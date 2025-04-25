Против фальсификации и искажения: в Москве предложили создать «Евразийскую гильдию историков»

24 апреля в Москве на круглом столе «Россия в учебниках истории стран СНГ: союзник или колонизатор?» под эгидой информационно-консалтингового центра (ИКЦ) «Аксон» обсудили, как в образовательных программах стран СНГ освещается роль России.

Озабоченность историков и общественных деятелей вызвало преобладание в них антироссийских взглядов: Россия часто представлена «колонизатором». Было отмечено, что проблема является критически важной, поскольку в нашей стране работают миллионы выходцев из СНГ.

Замдекана исторического факультета МГУ Дмитрий Андреев, рассказывая о казахстанском учебнике истории под авторством З. Е. Кабульдинова, подчеркнул, что он «является тенденциозным и идеологизированным, активно использующим русофобские и пантюркистские нарративы, а позитивную информацию в отношении России подающим дозированно, как исключение из общего правила».

Действительно, эксперты «Аксона», изучив 27 учебников из Киргизии, Казахстана и Таджикистана, обнаружили в них 800 оценочных упоминаний России, из которых 60% (475) носили негативный характер. В 280 случаях использовался колониальный дискурс.

Гендиректор ИКЦ «Аксон» Руслан Малахов отметил, что в 1990-е годы на всем постсоветском пространстве, как и в России, «происходила ревизия истории, а заложенные тогда в учебники нарративы зачастую финансировались иностранными структурами, которые активно занимались продвижением выгодных им проектов „мягкой силы“». Он упомянул, что в сфере образования активно работали и западные, и турецкие фонды.

По мнению Малахова, необходим прямой диалог с научным сообществом в соседних странах: «В СНГ действует сеть русских школ. Мы могли бы детальнее изучить возможность в диалоге с партнёрами обсудить спорные исторические моменты. А, возможно, и оказать научную или иную поддержку странам, испытывающим сложности».

Директор историко-филологического института МГОУ Александр Фукс считает, что «изменение концепта школьной истории среднеазиатских республик с переносом акцента на прогрессивное культурно-историческое и экономическое значение России, принятие единого стандарта, — необходимое условие для дальнейшего развития дружбы народов стран постсоветского пространства».

По итогам прошедшего мероприятия участники встречи поддержали идею создания «Евразийской гильдии историков». Ее целью должно стать противодействие искажению роли России в образовательных программах стран СНГ. Присоединиться к гильдии смогут все неравнодушные к проблеме — от ученых-экспертов до студентов и молодых ученых.