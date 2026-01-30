Проститутки подняли цены на услуги из-за снегопада в Московском регионе

Неблагоприятные погодные условия в столичном регионе привели к значительному росту стоимости интимных услуг. Представительницы древнейшей профессии объясняют это нежеланием перемещаться по заснеженным улицам и требуют обеспечения транспортной доступности до места встречи и обратно, сообщает SHOT .

По данным источников, из-за снижения спроса в связи с холодами эскорт-услуги подорожали в несколько раз. Сами работницы сферы жалуются на уменьшение числа запросов от клиентов пропорционально снижению температуры воздуха.

Например, в Химках вызов проститутки обойдется вдвое дороже обычного: за два часа удовольствий днем запрашивают не менее 9 тысяч рублей. Ночные развлечения потребуют более существенных затрат — около 27 тысяч рублей. В Красногорске час компании эскортницы оценивается в 12 тысяч рублей, а ночь — в 80 тысяч. В Балашихе и Люберцах расценки в среднем составляют 16 тысяч рублей за два часа и 50 тысяч рублей за ночь.

В дополнение к повышенному тарифу девушки настаивают на предоставлении им транспорта до места встречи и организации трансфера домой, чтобы избежать необходимости добираться по сугробам. При этом для клиентов, не имеющих опыта, предусмотрена скидка в размере 2 тысяч рублей.

