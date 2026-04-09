Проскурякова и Якунина рассказали о подготовке к дачному сезону

Проскурякова и Якунина поделились планами на лето и советами по шашлыку

Российские артисты рассказали, как готовят загородные дома к лету и какие традиции соблюдают перед дачным сезоном, сообщает «Вечерняя Москва» .

Певица Юлия Проскурякова сообщила, что семья живет за городом круглый год, но к лету начинает готовиться заранее: обновляет сад, выбирает скатерти, аксессуары для барбекю и свечи. В ближайшие выходные в доме планируют собрать гостей и устроить концерт под гитару. Дочь Вероника готовит собственный номер, а Игорь Николаев написал для нее новую песню.

Актриса Анна Якунина рассказала, что 15 лет назад купила дом в сосновом лесу рядом с Сергиевым Посадом и считает это лучшим вложением. Огорода на участке нет, но растут яблони и вишня, за порядком следит помощница.

«Если вазочка стоит не там, где нужно, все — шизофрения. Ну у каждого ведь должны быть свои сумасшествия», — призналась актриса.

В 2026 году Якунина планирует высадить несколько кустовых роз.

Певица Екатерина Болдышева отметила, что цветами в основном занимается мать Алексея Горбашова. Перед сезоном семья расконсервирует водопровод, протапливает дом и баню, убирает участок.

Музыкант Алексей Горбашов поделился советами по приготовлению шашлыка. Он рекомендует мариновать мясо в столовой минеральной воде, использовать березовые угли и избегать хвойных дров.

«Очень важно следить за тем, чтобы не было открытого огня», — подчеркнул он, добавив, что мясо готовится 15–25 минут в зависимости от размера кусков.

