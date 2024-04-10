Прощание с Кунгуровым состоится 11 апреля на Троекуровском кладбище

Прощание с погибшим заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым проведут 11 апреля на Троекуровском кладбище. Похоронят певца на родине певца в поселке Заречный в Свердловской области, сообщает ТАСС .

Директор оперного певца Сергей Пудовкин отметил, что прощание состоится в 15:00. Похоронен Кунгуров будет на родине.

Тело Кунгурова обнаружили в центре Москвы вечером 8 апреля. По предварительным сведениям, следов насильственной смерти на его теле не нашли.

Отец покончившего с собой оперного певца Евгения Кунгурова рассказал подробности о состоянии сына. По его словам, у заслуженного артиста РФ не было раздвоения личности, однако он страдал от «непонятной» и «хитрой» болезни.