Отец о Кунгурове: у него была болезнь, при которой «теряешь лицо, тело, себя»

Отец покончившего с собой оперного певца Евгения Кунгурова рассказал подробности о состоянии сына. По его словам, у заслуженного артиста РФ не было раздвоения личности, однако он страдал от «непонятной» и «хитрой» болезни, сообщает kp.ru .

По словам мужчины, у его сына была «нервная болезнь». Он подчеркнул, что внешне этот недуг никак не проявляется, хотя внутреннее состояние человека и «перековерканное».

«Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он, вроде, существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит», — признался Виктор.

8 апреля вечером Евгения Кунгурова нашли мертвым у его дома на Зоологической улице в Москве. Предварительно, незадолго до смерти артист предупредил свою супругу, что не хочет больше жить.