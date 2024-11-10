Проповедник и известный блогер Павел Островский встретился с молодежью в Шатуре

Со школьниками и студентами встретился отец Павел Островский — проповедник и известный блогер. Вот уже больше 15 лет самый прогрессивный священник в России ведет открытый диалог с молодежью, остроумно отвечает на каверзные вопросы и дает жизненные советы.

«Молодежи хочется знать вопросы веры, нравственности — все вопросы. В этом смысле есть такой существенный голод. Важно, что эти встречи вживую проходят, потому что с одной стороны мир у нас, конечно, информационный, но люди перестали вживую общаться, а на такие темы надо говорить глаза в глаза», — сказал настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский.

На сложные темы у Павла Островского получается говорить доступно, на понятном языке и с чувством юмора. И это, несомненно, добавляет ему очков в общении с молодой аудиторией. На встрече обсуждали не только тему религии, говорили о буллинге, квадроберах, компьютерных играх. Кто-то из ребят обращался к священнику за советом. Так, десятиклассница Александра Катаева, спросила, как побороть волнение перед экзаменом? В следующем году ЕГЭ. Ответ Павла Островского был прост и лаконичен — нужно жить здесь и сейчас.

Завершился форум деловой игрой. Участников поделили на команды, каждая из которых представляла один из регионов России. Благодаря игре школьники и студенты узнали больше о нашей многонациональной стране.

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