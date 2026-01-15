Пропаганда оккультизма: «некрокоммунисты» в Благовещенске вызывали дух Ленина

В Сети появилось видео, как в благовещенском культурном центре (КЦ) «Макс Горький» местные сторонники коммунистической идеологии организовали собрания оккультного характера. В ходе этих мероприятий проводятся мистические ритуалы с целью вызова духа Владимира Ильича Ленина, у которого просят «дать новую жизнь государству», сообщает «Русская Община ZOV» .

По данным членов «Русской общины», в открытых источниках сказано, что культурный центр получает финансовую поддержку от благотворительного фонда «Развитие», ориентированного на социально значимые проекты. При этом администрация самого КЦ позиционирует его как активное пространство для развития и обучения.

«Какое отношение красные колдуны-оккультисты, разговаривающие с Лениным, имеют к социальным проектам и духовному „росту“, мы не знаем. Важно обратить внимание на тот факт, что основной аудиторией „Макса Горького“ является молодежь. И чему их там учат коммунисты-оккультисты?» — задались вопросом в «Русской Общине».

Следует отметить, что оккультные практики являются неотъемлемой частью сатанизма*. Согласно законодательству РФ, публичные призывы к экстремистской деятельности влекут за собой штрафы от 100 до 300 тыс. рублей, принудительные работы до 5 лет, арест на срок от 4 до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 5 лет.

Жители Благовещенска выражают обеспокоенность возможной пропагандой оккультизма среди молодежи. В связи с этим направлен запрос в компетентные органы с просьбой провести проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.