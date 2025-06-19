Промышленных потребителей Пензенской области обеспечат современными маслами

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В рамках сотрудничества планируется нарастить объемы поставок индустриальных масел для предприятий машиностроительной, металлообрабатывающей и приборостроительной отраслей. Это направление имеет стратегическое значение для региона, где расположены крупные производители сельхозтехники, газового, нефтяного и медицинского оборудования, а также радиоэлектроники. Широкий портфель индустриальных масел компании позволит полностью обеспечить потребности динамично развивающегося промышленного сектора области.

Сотрудничество также включает внедрение передовых цифровых сервисов. Предприятия региона получат доступ к уникальному сервису предиктивной диагностики G-Lab на основе искусственного интеллекта. Это цифровое решение — один из актуальных инструментов для мониторинга состояния промышленного оборудования. Система G-Lab способна за несколько минут по анализу состава работающего масла оценить техническое состояние агрегатов. Внедрение такого подхода позволит предприятиям Пензенской области значительно повысить эффективность эксплуатации и продлить срок службы важного оборудования, оптимизировав затраты на его обслуживание.

«Пензенская область — активно развивающийся регион, крупный транспортный узел Европейской части России с высоким логистическим потенциалом. Обеспечение высоких темпов дорожного, промышленного и гражданского строительства в регионе требует значительных объемов качественных битумов. „Газпром нефть“, как надежный партнер, готова обеспечить область стабильными поставками современных битумных вяжущих и смазочных материалов с учетом местных климатических условий, интенсивности трафика и перспективного грузопотока», — сказал Дюков.

Также «Газпром нефть» обеспечит предприятия дорожной отрасли, промышленно-гражданского строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области современными битумными материалами. Комплексные решения компании способны существенно увеличить срок службы инфраструктурных объектов, повысить устойчивость дорожных покрытий к интенсивным нагрузкам, воздействию влаги и экстремальным температурным перепадам. Эффективность продукции подтверждена на практике: в прошлом году защитно-восстанавливающий состав компании был успешно применен при ремонте взлетно-посадочной полосы Пензенского аэропорта. Его использование позволяет дольше сохранять высокие эксплуатационные характеристики покрытия, что особенно важно в условиях роста межрегиональных авиаперевозок.

«Предприятия Пензенской области активно пользуются продукцией „Газпром нефти“ в части реализации инфраструктурных проектов и применении современных битумных материалов и технологий в дорожной отрасли. Наша промышленность потребляет около 1,5 тыс. тонн смазочных материалов в год, общая емкость по автотранспортным и сельхозпредприятиям предприятиям — порядка 5 тыс. тонн. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству по материалам для дорожного строительства, по продукции для всех видов транспорта и промышленного оборудования», — уточнил Мельниченко.