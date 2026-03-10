Прокурор Лобни провел урок безопасности для старшеклассников

Прокурор города Лобня Василий Антонов-Романовский встретился с учениками 10–11 классов школы № 7 имени Орлова. На беседе школьники узнали, как не стать жертвой мошенников и не дать втянуть себя в преступную схему, сообщила пресс-служба ведомства.

Антонов-Романовский предупредил старшеклассников об опасности переписки с незнакомцами в интернете и телефонных звонков от злоумышленников. Главное правило — никогда не принимать решений в одиночку и обязательно советоваться с близкими. Если отложить ответ на подозрительное сообщение или звонок и обсудить ситуацию с кем-то из взрослых, сразу становится понятно, что это попытка обмана или вовлечения в противоправные действия.

Прокурор также привел статистику по городу: в прошлом году правоохранительные органы Лобни задержали несколько человек, занимавшихся дистанционными мошенничествами, в отношении некоторых уже вынесли обвинительные приговоры.

Встреча прошла в формате открытого диалога — школьники получили практические советы, как распознать мошенников и защитить себя и своих близких.

