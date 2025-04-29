Прокуратура защитила права женщины, ставшей жертвой телефонных мошенников

Женщина, работающая тренером в Лыткарине, стала жертвой обмана. В Telegram ей пришло сообщение от человека, представившегося директором ее спортивного клуба, который предупредил, что вскоре с ней свяжутся сотрудники ФСБ. В тот же день ей позвонил мужчина, назвавшийся Александром Сергеевичем, и сообщил, что на ее имя оформлен кредит на 600 тысяч рублей. Затем последовали разговоры с другими «сотрудниками ФСБ» и «представителем Росфинмониторинга», которые убедили ее оформить кредит и перевести деньги на указанные счета.

В Telegram женщине пришло сообщение от человека, представившегося директором ее спортивного клуба, который предупредил, что вскоре с ней свяжутся сотрудники ФСБ. В тот же день ей позвонил мужчина, назвавшийся Александром Сергеевичем, и сообщил, что на ее имя оформлен кредит на 600 тысяч рублей. Затем последовали разговоры с другими «сотрудниками ФСБ» и «представителем Росфинмониторинга», которые убедили ее оформить кредит и перевести деньги на указанные счета.

На следующий день ситуация повторилась. Звонки продолжались, причем каждый раз менялись названия банков и суммы займов. Женщина выполняла все требования и переводила средства. Лишь когда у нее потребовали уплатить «налог» в 700 тыс. рублей за взятые кредиты, она заподозрила неладное и обратилась в полицию. Общий ущерб превысил 2 млн рублей.

По факту хищения возбудили уголовное дело. Благодаря действиям правоохранительных органов удалось установить владельцев банковских карт, на которые потерпевшая переводила деньги.

«В 2024 году мошенники похитили у меня крупную сумму денег. Прокуратура города Лыткарино обратилась в суды с иском о возврате моих денег. Они состоялись, деньги будут возвращены. Благодарю за оказанную мне помощь», — рассказала потерпевшая.

Как рассказал изданию прокурор Московской области Сергей Забатурин количество случаев телефонного мошенничества достигло неприемлемых размеров.

«Каждый день мы фиксируем порядка 25 новых жертв аферистов на территории Подмосковья, только за 2024 год на территории Московской области зарегистрировано почти 12 тыс. случаев дистанционного мошенничества», — отметил Забатурин.

По словам Сергея Забатурина, сейчас законодатель и правоохранительная система в целом сейчас максимально ориентированы на борьбу с кибермошенниками.

«Однако и нашим гражданам нужно сохранять бдительность и запомнить главное правило: неизвестные просят сообщить личные данные, коды из смс, отдать деньги курьерам или перевести сбережения на безопасный счет? Клади трубку — ты разговариваешь с мошенником!», — подчеркнул Сергей Забатурин.

Граждан призывают быть осторожными при звонках и сообщениях в мессенджерах. Распознать аферистов можно по ряду признаков: отсутствие истории общения с этим номером, скрытый номер телефона, разговор не связан с рабочими вопросами.

«Кроме того, следует помнить, что никогда и никому не стоит передавать свои личные данные и пароли от государственных порталов и банковских приложений, не переходить по подозрительными ссылкам и прекращать разговор, если незнакомый собеседник побуждает вас к каким-либо срочным действиям с вашими личными финансами. Если вы столкнулись с явными признаками вымогательства, мошенничества или с угрозами, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы», — пояснил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.