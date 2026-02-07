Прокуратура проверяет данные об оторванных подростку пальцах петардой в Люберцах

Началась проверка после травмирования несовершеннолетнего в поселке Мирный в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Примерно в 11:30 7 февраля 16-летний парень обнаружил рядом с мусорными баками предмет, который внешне был похож на петарду. Когда мальчик взял вещь в руки, она взорвалась. Молодой человек получил травму руки.

Парня увезли в больницу. Врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Мать подростка рассказала, что он вышел из дома с пакетом мусора. По его словам, он случайно увидел пиротехническое изделие, взял его в руки. Затем случился хлопок, и парень побежал домой.

Прокуратура выяснит обстоятельства инцидента и то, каким образом пиротехническое изделие оказалось рядом с жилым домом.

Хлопок случился на улице Военкора Максима Фомина в пгт Мирный днем 7 февраля. Парню, предположительно, ампутировали несколько пальцев.

