Прокуратура Подмосковья направила в суд дело об обороте более 33 кг наркотиков

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Подмосковья. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное приобретение, хранение прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2023 году злоумышленники совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, оформили в собственность на одного соучастника земельный участок, расположенный в муниципальном округе Шаховская. На территории приобретенного участка построили дом, оборудовав в нем лабораторию, где незаконно изготовили и хранили наркотическое средство — мефедрон, в целях последующего сбыта.

Также обвиняемые незаконно приобрели и хранили прекурсоры наркотического средства в указанном строении.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2023 года, из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств и их прекурсоров общей массой свыше 334 кг.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.