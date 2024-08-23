Немца Рико Кригера освободили в Белоруссии 1 августа в рамках масштабного обмена заключенного, но не прошло даже месяца, как прокуратура ФРГ начала расследовать дело в отношении помилованного гражданина, пишет РИА Новости со ссылкой на Welt am Sonntag.

«(Канцлер ФРГ Олаф. — Ред.) Шольц пожимал ему руку в аэропорту, а теперь Федеральная прокуратура проводит расследование. Первого августа немец Рико Кригер освобожден в рамках масштабного обмена заключенными в Белоруссии. Но для 30-летнего немца дело еще не закончено: как стало известно Welt am Sonntag, против Кригера ведется расследование и в Германии», — говорится в публикации.

По данным СМИ, у прокуратуры в отношении немца серьезные политические обвинения, которые могут вызвать очень яркую реакцию.

Кригера заподозрили в сотрудничестве с разведкой Службы безопасности Украины (СБУ) после того, как он подал заявку на работу в добровольческом полку, который поддерживает Киев, но получил ответ не от полка, а от СБУ. Он выполнил задание СБУ, после чего был задержан.