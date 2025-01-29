Производство вакцин для сельскохозяйственных животных запустят в Подмосковье

«Щелковский биокомбинат» анонсировал запуск четырех новых вакцин против заболеваний свиней. Эти препараты созданы с учетом актуальных для России штаммов, что позволит существенно повысить уровень биозащиты в свиноводстве, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В новой линейке представлены вакцины против цирковирусной инфекции, болезни Ауески, репродуктивно-респираторного синдрома и классической чумы свиней. Данные препараты играют ключевую роль в борьбе с распространением заболеваний, негативно влияющих на здоровье животных и экономику отрасли. Кроме вакцинации свиней, комбинат также возобновил производство вакцин для птиц. За последние два года наблюдается рост спроса на российские вакцины, что стало стимулом для перезапуска производства. В новой линейке для птиц представлены пять вакцин, включая два варианта против болезни Ньюкасла. Один из них основан на популярном штамме «Ла-Сота», а другой — на более мягком, «Бор-74 ВГНКИ», предназначенном для здоровых хозяйств. Также разработаны вакцины против инфекционного бронхита кур и инфекционной бурсальной болезни.

Кроме того, предприятие внедряет маркированную вакцину против бруцеллеза для крупного рогатого скота, основанную на штамме RB-51 «Бруцелвак». Эта вакцина позволяет проводить DIVA-стратегию, позволяющую различать привитых животных и тех, кто перенес заболевание. Это нововведение даст возможность более эффективно бороться с бруцеллезом и способствует искоренению болезни.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в настоящее время сотрудники активно работают над созданием более 30 новых вакцин и биопрепаратов. Вместе с научно-исследовательскими институтами компания разрабатывает инновационные продукты, которые превзойдут существующие импортные аналоги, что соответствует стратегии опережающего развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.