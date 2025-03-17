Производителям Подмосковья расскажут об актуальных мерах господдержки

В среду 19 марта с 11:45 до 13:15 на выставке FOOD EXPO 2025 пройдет сессия от корпорации МСП «Расширение рынков сбыта пищевой продукции субъектам МСП: стратегия, план, инструменты», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

В мероприятии примут участие представители министерства с докладом об актуальных мерах господдержки, а также эксперты в области торговли, которые расскажут предпринимателям о расширении рынков сбыта, увеличении объемов продаж, поиске поставщиков, участии в аукционах торговых сетей, а также о том, как стать поставщиком региональных «Фермерских островков».

По промокоду от Корпорации МСП «MPFE4Y» участие бесплатно. На выставке пройдут дегустации, знакомства с производителями продуктов питания, торговой сетью МЕТРО и представителями НоReCa. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Место проведения: Крокус Экспо, павильон № 2, залы 7 и 8 «RETAIL форум». Без возрастных ограничений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.