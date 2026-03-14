Производителей газировки могут обязать предупреждать о вреде напитков в рекламе

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ подготовили законопроект, обязывающий производителей сладких газированных напитков сопровождать рекламу предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Документ будет внесен на рассмотрение в понедельник, сообщает РИА Новости .

Предполагается, что предупреждение должно звучать в радиорекламе не менее трех секунд, а в телевизионной — не менее пяти секунд и занимать не менее 7% площади кадра. Для других видов рекламы также установлен порог в 7% рекламной площади.

Кроме того, авторы инициативы предлагают запретить использовать в рекламе таких напитков заявления о том, что они улучшают физическое или эмоциональное состояние, а также информацию об их пользе для здоровья.

Также реклама сахаросодержащих напитков не должна содержать упоминания о том, что они являются способом утоления жажды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.