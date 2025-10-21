Производитель безалкогольных напитков построит новое производство в Подмосковье

Предприятие получило разрешение на строительство нового производственного здания на территории Солнечногорска в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В новом корпусе площадью чуть более 15 тыс. кв. м расположится административно-производственный комплекс, который усилит позиции компании «Бобимпэкс» на рынке бутиллированной воды. Речь идет о брендах «Сенежская», STARBAR, безсахарных линейках Fruktomania, а также о лимонадах «Старые добрые традиции».

Объем инвестиций в строительство дополнительного корпуса составит 600 млн рублей.

Получить разрешение на строительство и приступить к реализации проекта всего за 9 месяцев компании удалось благодаря профессиональному сопровождению менеджеров Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Дорожную карту проекта с реперными точками согласований составил ИИ, это позволило избежать ошибок и пройти путь в короткие сроки.

Реализовать проект и запустить дополнительное производство компания планирует уже в мае 2026 года.

«Сенежская» — глубинная минеральная вода, которая добывается из скважин глубиной до 225 метров. Каждая партия проходит лабораторный контроль и мониторинг содержания микроэлементов, включая литий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.