Прохладная погода без осадков ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:10

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется без осадков, температура составит плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также в регионе ожидается переменная облачность. Скорость северного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до минус 2 — 0 градусов, днем 4 мая они покажут плюс 13 — плюс 15. В области местами пройдет небольшой дождь.