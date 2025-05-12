Прогулочную зону длиной 1,5 км обустроят у карьера «Западный» в Озерах

Прогулочную зону протяженностью около 1 500 метров обустроят на берегу карьера «Западный» в Озерах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

Благоустройство общественного пространства идет по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Общая площадь обновленных территорий составит более 3 га.

Сейчас рабочие завершают укладывать плитку пешеходной аллеи вдоль береговой линии. По всей длине дорожек смонтировали опоры для вечернего освещения. Ход работ проверили глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Игорь Исаев.

Проект является продолжением преобразований, начатых ранее — это, в частности, создание парка «Сосновый бор» с прогулочными тропинками рядом с карьером в 2021 году. Главная задача проекта — решить вопрос функциональности территории карьера для жителей всех возрастов в любое время года.

Для улучшения инфраструктуры здесь обустроят просторные парковки общего пользования, построят детскую игровую зону и спортивную площадку. Для любителей отдыха у воды появится благоустроенная пляжная зона с волейбольной площадкой. Также планируется внедрение новых систем уличного оповещения и видеоконтроля, направленных на повышение уровня безопасности посетителей. После завершения строительных работ пространство дополнительно озеленят и установят малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.