Прогулочная набережная появится в столичном музее-заповеднике «Коломенское»

В столице проводят работы первого этапа по благоустройству и реабилитации территории музея-заповедника «Коломенское» на юге города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в 2024 году стартовал масштабный проект. Специалисты приступили к обновлению территории музея-заповедника «Коломенское». Его еще называют точкой притяжения и любимым местом отдыха жителей и гостей столицы.

«Проект рассчитан на три года, в этом году приведем в порядок улицу Жужа и проведем благоустройство 3,5 километров набережной Москвы-реки от станции метро „Кленовый бульвар“ в сторону Сабуровского моста», — добавил он.

Бирюков уточнил, что из-за работ закрыли участок от пересечения улиц Жужа и Нижней до окончания причальной зоны, всю набережную. Здесь организовали модернизацию инженерных сетей, устройство оснований под новые инфраструктурные объекты. На участке от причальной зоны до Коломенского ручья пройдет экотропа.

Заммэра назвал главной задачей проекта равномерно распределить рекреационную нагрузку по территории. На первом этапе появится современная прогулочная набережная с подходами к воде, беговой дорожкой, павильонами питания и проката, зонами развлечений для детей.

Помимо этого, в рамках проекта обустроят свадебный сад с церемониальным павильоном и регулярным садом. Специалисты также реконструируют причальную площадь «Коломенское».

Пешеходную часть набережной расширят за счет настила, на ней будет возможно разместить беговую дорожку, а зимой организовать линейный каток протяженностью около 1,8 км с необходимой инфраструктурой.