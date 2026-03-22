«Прогресс МС-33» состыкуют с МКС в ручном режиме из-за сбоя антенны

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-33» пристыкуют к Международной космической станции (МКС) в ручном режиме, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA сообщило, что после запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения и стыковки «Курс» на корабле «Прогресс» вышла из строя.

В Роскосмосе подтвердили, что после выведения корабля «Прогресс МС-33» одна из антенн оказалась раскрыта не до конца. При этом она нужна для проведения автоматической стыковки корабля и МКС.

В связи с этим принято решение состыковать их в ручном телеоператорном режиме. 24 марта это сделает космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой», — заявил начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко.

На данный момент специалисты держат на контроле параметры полета и готовятся к стыковке.

