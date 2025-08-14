Профсоюзы: каждый третий педагог увольняется в первые два года работы

Согласно данным профсоюза «Учитель», главными причинами увольнений становятся нищенские оклады, вынужденная «имитация работы» в виде бесконечных отчетов и курсов повышения квалификации, а также психологически тяжелая атмосфера.

Молодые специалисты не выдерживают давления и уходят в первый же год, тогда как опытные педагоги сталкиваются с выживанием со стороны администрации и отсутствием уважения к профессии, указано в публикации.

Ситуация усугубляется конфликтами с родителями, которые нередко переходят в открытую агрессию, при этом руководство школ часто не поддерживает учителей. В результате каждый третий педагог увольняется в первые два года работы, а многие из оставшихся всерьез рассматривают смену профессии.

Выход из кризиса возможен только при пересмотре системы оплаты труда и реальном сокращении бумажной волокиты, однако пока никаких существенных изменений не предвидится.