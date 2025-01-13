Профессор Болотов: все, кто призывает отменить ЕГЭ, ничего не предлагают взамен

Главная проблема в том, что все, кто призывает отменить ЕГЭ, ничего не предлагают взамен, кроме возврата к советской системе, сообщил РИАМО академик Российской академии образования, профессор Высшей школы экономики Виктор Болотов.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что в стране откажутся от ЕГЭ. По мнению, появится новый формат, который будет сочетать преимущества ЕГЭ, советской и российской систем образования.

«Главная проблема в том, что все, кто призывает отменить ЕГЭ, ничего не предлагают взамен, кроме возврата к советской системе, когда школы и вузы сами ставили оценки. Но советский подход дискредитировал себя еще в 90-е годы прошлого века. Тогда не верили школьным оценкам — число золотых медалистов росло, а каждый вуз устанавливал свои правила поступления», — сказал Болотов.

Он отметил, что, кроме того, расцвет платных подготовительных курсов привел к тому, что преимущество получили те, кто жил в транспортной доступности к этим курсам. В результате дети из небольших городов и сельской местности теряли возможность поступить в хорошие университеты.

«На данный момент альтернативы ЕГЭ, к сожалению, нет. Сейчас система работает, но, конечно, требует совершенствования. Над этим ведется работа каждый год. Федеральный институт педагогических измерений активно занимается улучшениями. Например, сейчас разрабатываются технологии, позволяющие использовать компьютеры при проведении ЕГЭ», — рассказал эксперт.

Болотов уточнил, что также появляются новые подходы к оценке не только знаний по конкретным предметам, таким как математика или русский язык, но и компетенций: развитие критического мышления, умение конструировать и решать задачи более высокого уровня.