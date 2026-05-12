Проект «ТопБЛОГ» открыл набор блогеров из Подмосковья

Жителей Московской области приглашают в трек «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия – страна возможностей». Подать заявку можно до 9 июня, сообщает пресс-служба организаторов.

Участники смогут работать с федеральными министерствами и создавать медиапроекты в сферах здравоохранения, спорта, просвещения, промышленности, сельского хозяйства и международного туризма. Возрастных ограничений нет, отбор проходит на цифровой платформе.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил:

«За год программа «Министерство контента» объединила сотни участников и федеральные ведомства в совместной работе. Более 8,5 тысячи заявок со всей страны – это не просто цифры. Это запрос. Запрос на то, что контент сегодня перестал быть развлечением и стал инструментом влияния, диалога и развития… Приглашаю всех талантливых авторов принять участие в проекте!»

В 2025 году из Московской области поступило 383 заявки, победителями стали врач Динар Габдрахманов и педагог Елена Удовенко.

Программа включает дистанционный отбор, обучение в «Сенеже» и командную работу с представителями ведомств. Финалом станет защита медиапроектов. В 2026 году доступны шесть направлений, каждое разработано совместно с профильным министерством.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.