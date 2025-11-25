Проект Подмосковья одержал победу на конкурсе управленческих инноваций

Мингосуправления стало победителем II Всероссийского конкурса на лучший исполнительный орган федеральной, региональной и муниципальной власти России в сфере управленческих инноваций. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Победу в номинации «Практики внедрения новых подходов к предоставлению услуг» принес проект «Трансформация архивной отрасли Московской области». Благодаря ему в регионе заработал единый госархив с сетью территориальных архивохранилищ, объединивший один областной и 60 муниципальных архивов.

«Подмосковье стало первым регионом в России, в котором запустили единую электронную архивную услугу. Это значительно упростило доступ к архивным материалам для граждан. Кроме того, нам удалось сократить сроки исполнения запросов заявителей, оцифровать документы и обеспечить к ним дистанционный доступ», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

II Всероссийский конкурс на лучший исполнительный орган федеральной, региональной и муниципальной власти России в сфере управленческих инноваций проводился центром управленческих инноваций ИД «Бюджет» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ и Союзом развития государственных финансов. В этом году на конкурсе представили 210 проектов из 50 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что процесс трансформации в разных сферах жизнедеятельности играет важную роль — это позволяет достигать результатов, используя меньшие ресурсы.

«Это касается и ЖКХ, и культуры, и спорта, и образования, здравоохранения. Поэтому данный показатель — показатель трансформации процессов, которые позволяют нам быстрее, удобнее достигать результата», — сказал губернатор.