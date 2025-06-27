Продукты неизвестного происхождения продавались на ярмарках в Крыму

В период с 11 января по 11 июня 2025 года сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора осуществили проверки в отношении 60 индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией продукции животноводства на рынках и ярмарках, расположенных в Крыму и Севастополе, сообщает Крымское информационное агентство .

Инспекционные выезды были организованы на торговые площадки в Керчи, Феодосии, Судаке, Морском, Красноперекопске, Симферополе, Саках, Ялте, Изобильном, Чистом (Алушта), Нижнегорском, а также в городе Севастополе.

«Выявлено, что 42 индивидуальных предпринимателя при реализации и хранении продукции (мясной, молочной, рыбной, консервной, а также яиц и меда) допустили ряд нарушений ветеринарного законодательства, в том числе отсутствие маркировки с указанием производителя, региона происхождения, сроков годности продукции и других сведений, необходимых для подтверждения качества и безопасности продукции. При мониторинге компонента „Меркурий“ выявлено, что на продукцию не оформлены ветеринарно-сопроводительные документы», — заявили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

По результатам проверок было вынесено 45 предостережений о недопустимости нарушения законодательных норм в сфере ветеринарного контроля.