Продолжается прием заявок на конкурс «Молодой правозащитник Подмосковья»

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с Молодежным советом проводят II ежегодный конкурс «Молодой правозащитник Московской области». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«В прошлом году конкурс вызвал настоящий интерес, и мы поняли, как важно проводить его ежегодно. В нем приняли участие много активных молодых людей, для которых важно помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наш конкурс создан для того, чтобы поощрять и поддерживать такую значимую деятельность. А также вдохновить и других людей на добрые дела», — поделилась Ирина Фаевская.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно, занимающиеся правозащитной деятельностью в Московской области по следующим направлениям:

активная и плодотворная общественная деятельность в сфере защиты прав и свобод человека;

благотворительная, волонтерская деятельность, направленная на оказание безвозмездной помощи нуждающимся;

развитие и укрепление институтов гражданского общества;

правовое просвещение граждан в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Конкурсные материалы с приложенными документами необходимо направить на адрес электронной почты molsovetmo@yandex.ru с пометкой «на конкурс „Молодой правозащитник Московской области“ не позднее 31 августа.

Победитель и призеры конкурса получат памятные призы от Уполномоченного по правам человека.

