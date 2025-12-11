сегодня в 11:51

Продолжаем работу по контролю за деятельностью объектов торговли

По инициативе администрации совместно с Люберецкой городской прокуратурой, МЧС России по Московской области, Роспотребнадзором, ФНС и трудовой инспекцией провели рейд по торговым объектам в микрорайоне Южный, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства:

— реализация просроченных товаров;

— отсутствие необходимой маркировки и ценников;

— нарушение системы «Честный знак»;

— отсутствие трудовых договоров;

— отсутствие медицинских книжек у персонала;

— нарушения пожарной безопасности;

— незаконная перепланировка помещения;

— неправильное устройство вытяжки.

Все нарушения зафиксированы. Собранные материалы готовятся к передаче в Люберецкую городскую прокуратуру для последующей проверки и направления в суд.

Работа по пресечению подобных нарушений продолжается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.