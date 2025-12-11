Продолжаем работу по контролю за деятельностью объектов торговли
По инициативе администрации совместно с Люберецкой городской прокуратурой, МЧС России по Московской области, Роспотребнадзором, ФНС и трудовой инспекцией провели рейд по торговым объектам в микрорайоне Южный, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства:
— реализация просроченных товаров;
— отсутствие необходимой маркировки и ценников;
— нарушение системы «Честный знак»;
— отсутствие трудовых договоров;
— отсутствие медицинских книжек у персонала;
— нарушения пожарной безопасности;
— незаконная перепланировка помещения;
— неправильное устройство вытяжки.
Все нарушения зафиксированы. Собранные материалы готовятся к передаче в Люберецкую городскую прокуратуру для последующей проверки и направления в суд.
Работа по пресечению подобных нарушений продолжается.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.