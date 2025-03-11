Продюсеры Московской области начали обучение созданию мероприятий

В Москве началась «Мастерская управления событиями» — новая образовательнаяпрограмма для создателей и режиссеров креативных мероприятий. На обучение у лучших экспертов индустрии приехали 60 специалистов из регионов страны. В ТОПе регионов-участников — Москва и Московская область, передает пресс-служба организаторов.

Обучение проводит федеральная образовательная программа для медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа» и консалтинговая группа «Полилог» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Только за последний год федеральная образовательная программа для медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа» провела 50 обучающих мероприятий, конференций и дискуссий федерального уровня. Консалтинговая группа «Полилог» участвовала в создании крупнейших событий страны: выставки-форума «Россия», международного симпозиума «Создавая будущее», Восточного экономического форума и других.

Самое большое число участников «Мастерской управления событиями» — из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ярославской областей, Удмуртии, Алтайского края и Дагестана. Среди них — руководитель службы индустрии кино и медиаконтента «Таврида АРТ», гендиректор кинокомпании «АРГО» Маргарита Гулина-Шнегас, режиссер фестивалей, координатор проектов фонда «Университеты Петербурга» Кирилл Рубцов, гендиректор Центра проектных инициатив и международного консалтинга Павел Асаналиев и другие.

«Есть разные зоны противостояния, где наша страна отстаивает свой суверенитет. И если горячая фаза конфликта рано или поздно будет закончена, то информационно-смысловое противостояние продлится еще довольно долго. Здесь наш инструмент — национально-ориентированный контент и события, которые несут созидательное наполнение. При этом такие вещи должны быть талантливыми, актуальными, востребованными, отражать дух времени. Особенно важно это в мероприятиях для детей и молодежи. Нередко такие хорошие решения объединяют в одном месте всю страну. И ярким примером такой сильной идеи является выставка-форум „Россия“. Она действительно задала высокую планку всем организаторам мероприятий», — отметил заместитель министра культуры РФ Сергей Першин.

Своим опытом на первом модуле с участниками будут делиться начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, призер олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых и спортивных мероприятий Илья Авербух, президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова, замгендиректора Национального центра «Россия»Анастасия Звягина и другие известные продюсеры, режиссеры и медиаменеджеры.

«Запрос на качественное обучение для организаторов не просто развлекательных, а смысловых событий, как показал наш опыт, колоссальный. Мы получили более 3 тысяч заявок не только со всей России, но и из других стран. Несмотря на то, что направление обучения для нас новое, конкурс составил более 50 человек на место. Обучение построенотак, чтобы охватить главные темы: влияние мероприятий на людей, будущее индустрии и продвижения событий в медиа», — подчеркнула заместитель генерального директораАНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Ключевая цель программы — обучить специалистов создавать качественные мероприятия, продвигающие отечественную культуру и традиционные российские ценности. Обучение продлится три месяца, в каждый из которых участники будут на неделю приезжать в Москву для очных занятий. Одной из площадок для обучения станет Национальный центр «Россия».

«Уникальность данной Мастерской — в ориентации внимания участников на концептуальной проработке событий, способных изменить сознание и эмоциональное состояние аудитории, а также внести позитивные изменения в общество через формирование образа события в медиапространстве. Проект не ограничивается обучением организации мероприятий, а нацелен на создание незабываемых событий со смыслом, способных изменить жизнь людей и дать положительный эмоциональный опыт, основанный на традиционных духовно-нравственных ценностях», — отмечает Олег Карпилов, генеральный директор КГ «Полилог».

Во время обучения у участников будет возможность вместе с экспертами улучшить свои проекты, которые они планируют реализовать в этом году. Организаторы также создадутонлайн-курс по основным этапам создания событий, который будет доступен для всех желающих.