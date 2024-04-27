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Продюсер Reuters арестован на 2 месяца за участие в экстремистском сообществе

Продюсер новостной службы информационного агентства Reuters заключен на 2 месяца в СИЗО, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Константин Габов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

По версии следствия, журналист принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «НавальныйLIVE»*.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 27 июня 2024 года.

Само агентство Reuters пока не сообщало об аресте своего сотрудника в России. Габову грозит лишение свободы сроком от двух до шести лет.

*признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.