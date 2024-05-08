Семья из семи человек погибла при атаке Израиля на Газу

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Супруги и пятеро детей погибли при атаке Израиля на жилой дом в Газе

Супруги и пятеро детей погибли при атаке армии Израиля по жилому комплексу на востоке сектора Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на катарский телеканал Al-Jazeera.

«Израильские военные взорвали жилой комплекс в районе Аль-Зейтун на востоке города Газа, в результате чего погибли семь человек», — указано в материале агентства.

Отмечается, что погибли двое супругов и пятеро детей.

Ранее два человека погибли и еще несколько пострадали в Рафахе в результате обстрела израильских военных.