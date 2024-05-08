Семья из семи человек погибла при атаке Израиля на Газу
Супруги и пятеро детей погибли при атаке Израиля на жилой дом в Газе
Супруги и пятеро детей погибли при атаке армии Израиля по жилому комплексу на востоке сектора Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на катарский телеканал Al-Jazeera.
«Израильские военные взорвали жилой комплекс в районе Аль-Зейтун на востоке города Газа, в результате чего погибли семь человек», — указано в материале агентства.
Отмечается, что погибли двое супругов и пятеро детей.
Ранее два человека погибли и еще несколько пострадали в Рафахе в результате обстрела израильских военных.