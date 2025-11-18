Продавцы и портье: какую работу проще всего найти на Ямале

Аналитики платформы hh.ru провели исследование в Ямало-Ненецком автономном округе и выяснили, в каких сферах там проще всего искать работу: это различные продажи и сфера гостиничного бизнеса, сообщает «Север-Пресс» .

«27% жителей ЯНАО сообщили, что находят работу по специальности без особых сложностей (среднее значение по Уральскому ФО — 38%). Из них 8% выбрали вариант ответа, что трудоустроиться по их профессии „совсем не сложно“, 19% — „скорее несложно“», — заявили эксперты.

Половина участников опроса из сферы розничной торговли не столкнулась с проблемами при поиске работы. Также относительно просто трудоустроиться в предприятиях общественного питания и гостиничного дела (49% успешно трудоустроены), в области продаж и обслуживания клиентов (48%), а также в здравоохранении и фармацевтической отрасли (47%). В строительстве и операциях с недвижимостью 45% респондентов не испытали затруднений, аналогичный показатель в транспортной и логистической областях, спортивной индустрии и бьюти-сфере составил 44%.

Однако, согласно результатам опроса, 52% респондентов в ЯНАО указали на наличие сложностей с трудоустройством, в основном это касается офисных работников. Наиболее серьезные проблемы испытывают профессионалы стратегического консалтинга и инвестиционной деятельности (77%), маркетинга и рекламной индустрии (66%), топ-менеджеры (63%), а также представители индустрии искусства, развлечений и средств массовой информации (62%).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.