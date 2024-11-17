Проблемные вопросы жителе Ступина обсудили на выездной администрации

На территории библиотечно-информационного центра № 2 «Собеседник» глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и управляющих компаний провел встречу с жителями в формате выездной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ступинцы и гости города обратились к руководителю муниципалитета и профильным заместителям с волнующими их вопросами.

К главе округа обратилась жительница с просьбой о предоставлении ее ребенку с особенностями здоровья льготный билет на новогоднюю елку. Запрос принят в работу, билеты будут предоставлены.

Также руководителю муниципалитета озвучили ряд вопросов, касающихся сферы ЖКХ. Наиболее детально рассмотрены обращения, связанные с деятельностью управляющих компаний.

«Сегодня мы проводим выездную администрацию в Ступино. Такой формат общения нравится людям. Для их удобства мы собрали здесь все службы: от ЖКХ до медицинской сферы. В основном, сегодня вопросы касались отопительного периода, содержания многоквартирных домов и прилегающих территорий», — сказал Сергей Мужальских.

Более подробно о запросах граждан и оперативности их решения рассказал заместитель главы Сергей Медведев.

«Было 5 обращений. В основном они касались работы управляющей компании. Один житель пожаловался на течь стояка отопления. К нему оперативно отправлен мастер для диагностики и устранения неполадок. Также обратилась женщина по течи кровли в подъезде, специалист сразу отправился для оценки повреждений. Если жалоба подтвердится, будут проведены соответствующие ремонтные работы», — сказал Сергей Медведев.

Деятельность управляющих компаний в отопительный сезон находится под пристальным вниманием жителей.

«Наши дома относительно новые и чаще всего какие-либо неполадки решаются в стенах управляющей компании. Отопление сейчас налажено, заявки бывают, но все они оперативно отрабатываются. Сегодня ко мне обратился житель по поводу собраний в электронном виде. Человек консультировался, как это работает», — сказал генеральный директор управляющей компании ООО «Ступинская УК» Роман Овчинников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.