Приставы Подмосковья взыскали материальный ущерб с УК за затопление квартиры

Материальный ущерб, причиненный заливом квартиры, компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг оценщика и судебные расходы в размере 304 000 рублей взыскали судебные приставы Московской области с местной управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Житель Подмосковья обратился с исковым заявлением в суд о взыскании материального ущерба с управляющей компании. Данные требования возникли в следствие затопления квартиры гражданина в ходе аварийной ситуации, выразившейся в срыве крана на подводке к батарее. Экспертизой было установлено то, что срыв произошел по вине управляющей компании, также были грубо нарушены правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда. Рассмотрев все материалы дела, суд вынес решение взыскать с ответчика в пользу гражданина материальный ущерб, компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг оценщика и судебные расходы на общую сумму 304 000 рублей.

Исполнительный документ поступил в Клинское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Московской области. После возбуждения исполнительного производства сотрудник службы должным образом проинформировал управляющую компанию о начале принудительного исполнения судебного решения и предупредил руководство компании-должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае неисполнения требований исполнительного документа.

Однако в установленный законом срок для добровольного исполнения решения суда должник оплату не произвел. Тогда судебный пристав вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении двух автотранспортных средств, принадлежащих управляющей компании, о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ и об аресте денежных средств, находящихся на банковских счетах организации-должника.

В результате грамотного применения комплекса принудительных мер судебное решение было исполнено и на счет взыскателя было перечислено более 304 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.