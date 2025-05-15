Приставы Подмосковья взыскали алименты с должника, арестовав три грузовых фургона

600 тыс. рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы Подмосковья, арестовав три грузовых фургона должника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Московской области.

На исполнении в Серебряно-Прудском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с жителя Подмосковья. По решению суда мужчина должен перечислять 20 тыс. рублей на содержание двоих несовершеннолетних детей ежемесячно.

Задолженность начала копиться, когда гражданин в очередной раз уволился с официального места работы. После расчета задолженности, было установлено, что сумма долга по алиментам превысила 600 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения применил в отношении должника комплекс мер, в том числе вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника — 9 транспортных средств, 4 автоприцепов, двух жилых домов и земельных участков под ними.

С целью восстановления прав несовершеннолетних детей на получение алиментов сотрудники органов принудительного исполнения арестовали три грузовых фургона должника. Именно перспектива принудительной реализации грузового автотранспорта стала решающим доводом в пользу погашения крупной суммы задолженности по алиментам.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения сотрудники службы добились от должника уплаты более 600 тыс. рублей задолженности по алиментам и 66 тыс. рублей исполнительского сбора.

В настоящее время в связи с тем, что старший ребенок должника стал совершеннолетним, судебные приставы продолжают взыскивать текущие алиментные платежи уже на одного ребенка.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.