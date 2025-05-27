Приставы Подмосковья проведут прием по исполнительным производствам в интересах детей

29 мая с 9:00 до 13:00 в рамках акции «Судебные приставы — детям» Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области проведет прием граждан по вопросам взыскания алиментов и иным категориям исполнительных документов, затрагивающим интересы детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прием пройдет в новой единой зоне приема граждан и представителей организаций ГУФССП России по Московской области по адресу: г. Красногорск, ул. Чайковского, дом № 12.

На вопросы граждан ответят начальники профильных отделов Главного управления — начальник отдела по работе с обращениями граждан и организаций Екатерина Ефименко и врио начальника отдела правового обеспечения Алина Сероглазова.

Единая зона приема организована с целью обеспечения комфортных условий приема граждан и представителей организаций для предоставления запрашиваемой информации по вопросам исполнительного производства в удобное время и разрешения вопросов без необходимости личного посещения судебных приставов-исполнителей, ведущих их исполнительные производства.

В единой зоне обеспечивается:

консультирование заявителей и предоставление информации по исполнительному производству;

прием заявлений и обращений от заявителя и выдача результатов их рассмотрения;

принятие ходатайств о снятии запретов и ограничений;

выдача постановлений о возбуждении/прекращении исполнительного производства;

оплата задолженности;

запись на личный прием к должностным лицам Главного управления.

Прием заявлений в единых зонах приема осуществляется ежедневно дежурными сотрудником в течение всего рабочего дня.

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Предварительной записи на прием не требуется.

Напоминаем, что в городе Красногорск находятся:

аппарат Главного управления ФССП России по Московской области — ул. Речная, д. 8;

Красногорское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Московской области — ул. Школьная, д. 6;

Специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий ГУФССП России по Московской области — ул. Чайковского, д. 12.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.